Inter, Arnautovic e Carlos Augusto out per Madrid: l'esito degli esami

Marko Arnautovic e Carlos Augusto hanno sostenuto questa mattina gli esami clinici presso la clinica convenzionata di Rozzano. I due calciatori, usciti acciaccati dalla trasferta di sabato a Bologna, salteranno l’importante match di Champions League contro l’Atletico Madrid in programma mercoledì sera.

Differenti i tempi di recupero, con l'attaccante austriaco che dovrà stare fuori per circa un mese. Per Arnautovic, infatti, è stata riscontrata lesione. Differente la situazione di Carlos Augusto, per il brasiliano si tratta di un'elongazione, gli esami strumentali non hanno evidenziato alcuna lesione e il calciatore potrebbe addirittura tornare a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi per la sfida di campionato contro il Napoli domenica sera a San Siro.



IL COMUNICATO - Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano.

Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l'attaccante austriaco.

Elongazione muscolare al soleo della gamba destra per l'esterno brasiliano.

I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nei prossimi giorni.