Non solo Arturo Vidal: in occasione del match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte dovrà quasi certamente fare a meno anche di Niccolò Barella.



PROBLEMA ALLA CAVIGLIA, SALTA LA RIFINITURA - Il centrocampista della Nazionale non ha preso parte alla rifinitura a causa del problema alla caviglia accusato nella giornata di ieri e a questo punto il recupero per il match di domani si fa sempre più difficile.



FUORI ANCHE VIDAL E NAINGGOLAN - Barella in fortissimo dubbio per la gara con gli ucraini, rischia uno stop di 10 giorni. Fuori dalla rifinitura anche Radja Nainggolan e Arturo Vidal, entrambi non a disposizione per la Champions, mentre recupera Andrea Pinamonti.