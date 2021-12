Quello diche è valso il 2-0 nella sfida contro la Salernitana è un gol da record per l'Inter. Per la prima volta nella sua storia in Serie A, infatti, il club nerazzurro ha segnato 100 gol in un singolo anno solare, il 2021. Superato il record precedente che durava dal 1950 e che aveva visto l'Inter fermasi a quota 99.