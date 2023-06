Manchester City-Manchester United (calcio d'inizio alle ore 16 in diretta su Dazn) è la finale di FA Cup, la Coppa d'Inghilterra. Si gioca a Wembley. Arbitra Tierney, assistito da Davies e Ledger con Bankes quarto uomo, Coote e Long al Var.



QUI UNITED - Ten Hag non può contare sugli indisponibili Antony, Martial, Martinez, Sabitzer e Van de Beek. Lo United vuole vincere anche per difendere il primato della squadra di Ferguson, l'unica inglese a centrare il triplete nella stagione 1998/99.



QUI CITY - Guardiola, dopo aver vinto il campionato, punta alla coppa nazionale e alla Champions League di sabato prossimo a Istanbul contro l'Inter di Inzaghi, in campo alle ore 18.30 a Torino. Oggi entrambi gli allenatori fanno giocare i portieri di riserva: Ortega e Handanovic, con i titolari Ederson e Onana in panchina, ma pronti a riprendersi il posto tra una settimana.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ortega; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola.



MANCHESTER UNITED (4-1-4-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro; Bruno Fernandes, Fred, Eriksen, Sancho; Rashford. All. Ten Hag.