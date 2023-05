Dare continuità alla vittoria in rimonta con la Lazio e portare a casa altri punti pesanti per la serratissima corsa Champions League. Inter in missione a Verona nel turno infrasettimanale di Serie A (33ª giornata, calcio d'inizio alle 21, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, in streaming su NOW, Sky Go e DAZN), parte del tour de force che vedrà i nerazzurri affrontare poi la Roma all'Olimpico e il Milan nell'andata delle semifinali di Champions League. Simone Inzaghi si prepara a sciogliere le ultime riserve sulla formazione anti-Hellas, con qualche novità rispetto alle ultime uscite.



TORNA LAUTARO - La più significativa è il ritorno di Lautaro Martinez nell'undici titolare a un mese e mezzo di distanza dall'ultima volta, contro la Juventus nella sconfitta tra le mura amiche di San Siro. L'argentino, tre gol nelle ultime due giornate (uno all'Empoli, doppietta alla Lazio) sarà affiancato probabilmente da Dzeko, in vantaggio su Lukaku. Sulle fasce largo a Dumfries e Dimarco, in mezzo il ballottaggio è tra Barella e Mkhitaryan (diffidato) con Calhanoglu e Brozovic dal 1'. In difesa D'Ambrosio favorito su Darmian e De Vrij che prenderà il posto di uno tra Acerbi (diffidato) e Bastoni. In porta attenzione ad Handanovic, che può avere una chance al Bentegodi ai danni di Onana.



La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.