Lontano da Milano c'è un'Inter che cresce e lotta per farsi spazio. C'è un'Inter che gioca, segna, si prende le copertine e aumenta il valore economico. I dirigenti nerazzurri se la ridono, sanno che in giro per l'Europa. E' - più o meno - il valore complessivo di tutti quei giocatori di proprietà del club ma in giro in prestito per valorizzarsi.- Un nome su tutti?, 12 gol e 4 assist in 29 partite. Mai aveva segnato così tanto nelle altre esperienze in Italia. Oggi Mulattieri - attaccante classe 2000 - è un nazionale Under 21, vale più di 10 milioni ed è già nel mirino di qualche società di Serie A, nel curriculum anche una stagione in Olanda nel Volendam (19 gol in 32 partite), dove quest'anno sta giocando. Più piccolo di due anni di Mulattieri, meno rifinitore e più giocate di fino: può essere schierato anche sulla trequarti o da attaccante esterno. Il ragazzo piace molto al ct Mancini che l'ha già portato a Coverciano per un paio di stage facendo salire la valutazione economica; quest'anno è stato un osservato speciale del Bologna.- Torniamo in Serie B, dove, un gioiello di vent'anni che mette qualità in mezzo al campo. Titolare fisso, alla sua prima stagione tra i grandi ha totalizzato 8 reti e un assist; Simone si è già confrontato più volte con il fratello sulle caratteristiche del ragazzo, a fine stagione rientrerà all'Inter che valuterà come gestirlo. Su di lui sono puntati da tempo gli occhi dell'Atalanta, all'Inter piace Scalvini e in estate i due club potrebbero costruire un'operazione nella quale rientrerebbero i due giocatori.: 3 reti in 8 partite in prestito al Bari e un possibile futuro in Serie A.- L'Inter sta tenendo d'occhio anche la crescita dinella difesa della Salernitana dia Empoli. In Argentina c'è il classe 2000che sta giocando in prestito al Tigre e potrebbe essere la contropartita giusta per arrivara a Retegui, in Ligue 1 stanno provando a rilanciarsi(Auxerre) e(Troyes), che aveva saltato la prima parte di stagione per infortunio. Poco spazio nell'Az Alkmaar per, alle prese con continui problemi fisici.