Inter, Acerbi arrivato ad Appiano: nessuna foto con i tifosi. Inzaghi valuterà il suo stato d’animo

Pasquale Guarro, inviato ad Appiano Gentile

Il day after di Francesco Acerbi è partito con usi e consuetudini di sempre, il difensore dell’Inter si è presentato ai cancelli della Pinetina alle ore 12, con qualche ora d’anticipo rispetto all’appuntamento fissato alle ore 14.30. Una sua abitudine, quando l’allenamento è fissato per il primo pomeriggio, lui come Mkhitaryan, preferisce pranzare al centro di allenamento nerazzurro. E così è stato anche questa volta.



NESSUNA FOTO - Ad ettenderlo solo due tifose che hanno provato a scattare una foto con lui, ma Acerbi, riparato dalla visiera del suo cappellino, si è limitato a un cenno di saluto con la mano, procedendo con l’auto verso l’ingresso del centro sportivo. L’accusa di Juan Jesus è un fardello che andrà digerito nel tempo, forse la sola sentenza non basterà a spazzare via tutte le scorie che scaturiscono da una vicenda come questa e a tal proprosito Inzaghi dovrà valutare il calciatore più dal punto di vista mentale che fisico.



CONFRONTO CON INZAGHI? - Lunedì a San Siro arriverà l’Empoli di Nicola, i toscani sono in piena lotta salvezza e la partita si preannuncia delicata. Inzaghi non potrà contare su De Vrij e la coperta in difesa rischia di diventare corta sé decidesse di escludere anche Acerbi. Probabile che tra i due possa esserci un confronto e che l’allenatore proverà a mettersi nelle condizioni di capire lo stato d’animo del calciatore, che dalla sua ha comunque anni di esperienza.