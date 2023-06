Intervistato da Sky Sport nel media day in vista della finale di Champions League che vedrà l'Inter affrontare il Manchester City, il difensore nerazzurro Francesco Acerbi ha presentato così la finale.



"Penso che non l'avrebbe pensato nessuno, no. Ma dopo aver passato quel girone con Bayern e Barcellona la situazione di rende più forte. Siamo stati bravi e fortunati col Porto, bravissimi con il Benfica e ancora meglio con il Milan. Ora manca l'ultimo step, andando avanti speravamo di fare qualcosa di importante".