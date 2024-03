Inter, Acerbi e il caso razzismo con Juan Jesus: in un solo caso saranno meno di 10 giornate di squalifica

Francesco Acerbi sarà ascoltato dalla Procura federale in merito alle frasi razziste rivolte nei confronti del difensore del Napoli Juan Jesus. Ma cosa rischia il difensore dell'Inter, qualora le accuse di razzismo dovessero essere confermate?



In caso di violazione dell'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva sui 'Comportamenti discriminatori' le sanzioni, come noto, sono particolarmente pesanti. Al comma 2 si legge infatti che "Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato". Sky Sport non esclude però un altro scenario: è anche possibile che, in presenza di attenuanti, il giudice possa attribuire meno giornate di sospensione.