Intervistato da TNT Sports, il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha parlato della finale di Champions, che lo vedrà opposto a quello che attualmente viene giudicato come il più forte centravanti del mondo, ovvero, Erling Haaland.



“Haaland è un grandissimo giocatore e bomber, ha dimostrato di essere l'attaccante più forte al momento con Benzema. Come tutti i grandi giocatori si ferma da squadra: siamo arrivati in finale non per il singolo ma perché la squadra è coesa”..