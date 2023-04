Ancora un derby d'Italia, il quarto stagionale dopo le sfide di campionato e l'andata di semifinale di Coppa Italia giocata allo Stadium, dove Inter e Juventus si sono fermate sull'1-1. Si riparte dunque da una situazione di pareggio ma come dice Francesco Acerbi ad Inter TV prima del fischio d'inizio "c'è tanta voglia di fare bene davanti ai nostri tifosi. Non abbiamo mai vinto con loro quest'anno, ed è una gara difficilissimo, lo sappiamo. Dobbiamo essere bravi e intelligenti ad essere equilibrati perché contro di loro è difficile fare gol".



Che partita sarà?

"Combattuta. Speriamo sia una bella partita, vogliamo andare in finale entrambi. Un derby d'Italia non è mai banale e semplice, è sempre importante sotto tutti i punti di vista e cercheremo di fare qualcosa di importante".