Inter, Acerbi: 'Non ho mai detto una frase razzista. Juan Jesus ha capito male. Non temo lunga squalifica'

Redazione CM

Il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha parlato al rientro a Milano dopo la scelta di Luciano Spalletti di escluderlo dall'elenco dei convocati e dopo l'esclusione dal ritiro di Coverciano.



NESSUNA FRASE RAZZISTA - "Non ho detto nessuna frase razzista".



COSA DIRE? - "Se diciamo un bel vaffa al razzismo? Questo è poco ma sicuro".



SQUALIFICA LUNGA - "Se temo una squalifica lunga? No. Adesso vediamo se parlerò con la società, per ora vado a casa.



MAI DETTO - "Sicuramente l'unica cosa che posso dire è che frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite".



SCUSE A JUAN JESUS - "Gli ho chiesto scusa perché in quei momenti è giusto chiarire. Se ha frainteso lui? Io so che non ho mai detto una frase razzista".



ESCLUSIONE DALL'ITALIA - "Spalletti? Son cose nostre e restano tali. Dispiace aver lasciato il ritiro della Nazionale".



COMUNICATO SOCIAL? - "Postare una frase social? Ma che social, quello che ho detto l'ho già detto".



COME TRATTARE IL RAZZISMO? - "Sul tema del razzismo spero che la lotta vada avanti in ogni parte del mondo".



COSE DI CAMPO - "In campo succedono tante cose, è normale. Si gioca a calcio, si dicono certe cose ma quando si fischia ci si dà la mano e tutto torna come prima".



SE PARLERO' CON L'INTER? - "No, parlerò con mia figlia".