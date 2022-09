A margine della partita contro il Viktoria Plzen, il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha parlato ai microfoni di Sky.



Sembravi un veterano.

“Non sono un ragazzo timido e non sono qui a fare la comparsa. I compagni mi hanno accolto benissimo, voglio aiutare i giovani e voglio essere me stesso. Entro come se giocassi qui da tempo, la mia preoccupazione più grande era resistere dopo 3 mesi senza giocare ma è andata bene”.



Quanto vi ha fatto bene vincere contro il Torino?

“Vincere quella partita anche giocando in modo non eccezionale era importante. Qui a Plzen non era facile, loro hanno un bel pubblico e a un certo punto abbiamo concesso qualcosa. Non dobbiamo avere questi cali, loro avevano quel pennello di due metri e passa davanti e sporcava i palloni e noi dobbiamo essere più bravi a non farci sorprendere. Adesso c’è la partita di Udine e poi la pausa nazionali che ci consentirà di lavorare al meglio per mettere le giuste energie che serviranno fino ad arrivare ai Mondiali”.