Intervistato da Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana, il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi è tornato a parlare del momento no iniziale del club nerazzurro.



INTER E' TORNATA? - "Questo è un momento in cui stiamo migliorando sotto l'aspetto dell'intensità, della cattiveria e anche dell'umiltà, che si era un po' smarrita ma non per colpa dei ragazzi. Forse è stata una cosa inconscia perché i ragazzi hanno dato sempre tutto, li conosco. Quando sono arrivato io c'era un po' quest'aria non dico di rilassatezza, ma un po' così. Ma stiamo tornando a buon livello, basta poco per tornare come prima".