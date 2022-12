Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha parlato a Sky dopo la vittoria in amichevole sul Sassuolo:



"Abbiamo giocato con molta forza nelle gambe, è stato importante reagire così. Stiamo acquisendo sempre più brillantezza, la testa sgombra. Avere davanti Lukaku, Dzeko, Correa che sta bene diventa difficile per i difensori avversari. Poi torna anche Lautaro..."



HANDANOVIC - "E' stato per tanti anni un riferimento, lo rimarrà ancora. Per noi è importantissimo, sulle questioni extra campo decide la società ma io spero rimanga".



FUTURO - "Darò tutto me stesso per l'Inter, sarei contento di rimanere ma non posso essere certo di quello che sarà. Posso dire che sono molto sereno, lo sono io e lo è Skriniar, bravissimo ragazzo e giocatore, maturo abbastanza per prendere le sue decisioni. Qualsiasi saranno, lo abbraccerò e gli farò l'in bocca al lupo".