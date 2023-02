Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha spiegato il perché di alcuni passi falsi commessi dai nerazzurri in campionato.



Quanti rimpianti per i 6 k.o. in campionato?

«Avremmo dovuto avere 5-6 punti in più. E allora, con lo scontro diretto di ritorno ancora da giocare, il distacco sarebbe stato meno duro...».



Perché l’Inter funziona con le grandi e poi fatica con le piccole?

«Prendiamo l’Empoli come esempio: inconsciamente pensi di poterla vincere in qualche modo, ma a volte non basta. E magari ti capita un imprevisto. Nelle gare “secche” c’è una motivazione diversa, ma quella fame dovremmo averla sempre. Se abbiamo la cattiveria giusta, vinciamo: su questo non ho dubbi. A volte, però, ci è mancato un po’ di mordente».