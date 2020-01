Allo Sporting Lisbona è esploso il caso Acuna: l'esterno argentino, recentemente accostato all'Inter, ha avuto un pesante diverbio col direttore sportivo Hugo Viana dopo il no alla proposta del club nerazzurro. Come conseguenza, il giocatore è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita per la prossima partita contro il Vitoria Setubal.