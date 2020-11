L'Inter ha qualcosa da sistemare in difesa a causa del nuovo atteggiamento tattico e ad Appiano Gentile si lavora per ritrovare il giusto equilibrio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ad Appiano Gentile sono tornati i cartelli di “lavori in corso” per il reparto arretrato a causa di un nuovo atteggiamento tattico: l’inserimento del trequartista in mediana insieme ai due esterni ultra-offensivi ha creato qualche squilibrio. Il Covid, gli infortuni e il turnover obbligato per via delle tre partite a settimana hanno fatto il resto. Morale, l’Inter è scesa in campo con sette “difese” diverse nelle prime nove gare della stagione e soltanto contro Milan e Borussia Moenchengladbach ha schierato gli stessi tre per due gare consecutive”.