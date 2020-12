Dalla classica chiacchierata con Vieri sulla Bobo tv, l'ex difensore, Lele Adani, ha espresso la propria opinione su Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese seguito dall'Inter.



"De Paul è un ex trequartista che gioca a tutto campo. Aveva fallito col Valencia ma poi si è adattato alla realtà provinciale di Udine e adesso può giocare in qualsiasi squadra. Dove non arriva con la qualità lo fa con la corsa. Passaggio ad una big? Quando fai la mezzala dell’Argentina può giocare in ogni club".