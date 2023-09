Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha espresso la propria opinione in merito al momento dell'Inter.



“L'Inter non ha fatto bene in Spagna, con la Real Sociedad in CL e neanche a Empoli. È stata una gara decisa da eurogol di Dimarco e ha tenuto il risultato fino alla fine in bilico, non è stata la partita fatta senza discussione come con Monza e Fiorentina e con la formazione di Andreazzoli, una squadra senza punti e gol segnati, ha fatto fatica”.