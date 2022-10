Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha espresso la propria opinione in merito al difensore nerazzurro, Francesco Acerbi.



“Lo ha voluto Inzaghi e si sta rivelando un acquisto funzionale. Ma solo in una posizione: quella di de Vrij. O Acerbi, o de Vrij. Il braccetto, in una squadra che porta i quinti a fare le ali, quel posto è di Bastoni o di Dimarco. In una squadra evoluta Acerbi fa il centrale, non il braccetto".