L'Inter si è dovuta rassegnare: Kalidou Koulibaly sarà presto un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Per i nerazzurri il senegalese era il post Skriniar perfetto ma i milioni dell'Arabia Saudita hanno fatto la differenza. L'ex Napoli firmerà un triennale a 30 milioni di euro a stagione e ha già svolte le visite mediche col nuovo club. Secondo i media inglesi, a pesare sulla scelta di KK sono stati anche i problemi avuti in passato con la tifoseria dell'Inter che aveva rivolto al giocatore degli ululati razzisti in una sfida passata col Napoli.