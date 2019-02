Da mesi, Joao Miranda aveva espresso il desiderio di lasciare l'Inter. La volontà di cercare una nuova sfida, essere protagonista con continuità, un ambiente diverso dopo tanti anni in nerazzurro: a gennaio scorso, la dirigenza ha provato a trovare una soluzione che accontentasse tutti. Ma Miranda è stato bloccato perché tutte le offerte ricevute sono state legate a un prestito; l'Inter ha deciso di non cedere neanche un suo giocatore a gennaio, Miranda è stato tutt'altro che entusiasta e avrebbe preferito partire. Non è bastato neanche il tentativo del ds Piero Ausilio nella ricerca di un'alternativa con la stessa formula: da Ferrari a Vida, l'Inter non ha trovato una soluzione adeguata. Sarà però soltanto questione di tempo.



CAMBIANO LE CONDIZIONI - Miranda infatti ha ricevuto garanzie e potrà andare via a giugno, tutto confermato. Saluti finali con la dirigenza nerazzurra che ha già in pugno Godin per l'estate, oltre a Skriniar, de Vrij, il rientro di Bastoni, la scommessa Gravillon (prestito verosimile per lui) e la posizione di Ranocchia ancora in bilico. Ecco perché l'Inter ha apprezzato l'ok di Miranda a restare nonostante preferisse dire addio già a gennaio, ma lo libererà a condizioni più favorevoli in estate. Insomma, Miranda sarà libero di scegliere il club ideale dove vorrà andare a patto che l'Inter non debba rimetterci economicamente. Un favore dovuto a un professionista che fino a giugno resterà nerazzurro. Poi, l'ex Atlético potrà - come voleva da mesi - dire addio.