Sono giorni frenetici per il mercato dell'Inter, a circa 36 ore dalla chiusura di questa sessione invernale. In particolare, il club nerazzurro si trova a fronteggiare in queste ore il malcontento di quei giocatori che sono stati poco protagonisti nella prima metà di stagione e stanno seriamente valutando l'idea di cambiare aria. Oltre a Perisic, è soprattutto il difensore brasiliano Joao Miranda ad essere al centro di rumors che lo vogliono in uscita dal club di Corso Vittorio Emanuele e, dopo i sondaggi di alcuni club brasiliani, nelle ultime ore è spuntato il Monaco, come riporta Sky Sport.



La formazione del Principato, penultima in Ligue 1 e nel bel mezzo di un caos tecnico che ha recentissimamente portato al ritorno in panchina di Jardim dopo il breve interregno di Herny, è alla ricerca di profili esperti per uscire dalla zona retrocessione e ha messo nel mirino pure l'ex giocatore dell'Atletico Madrid. Al momento, l'Inter resta in una posizione d'attesa, in quanto concederebbe il via libera a Miranda soltanto nel caso in cui reperisse sul mercato un'alternativa all'altezza.