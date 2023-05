L’Inter non ha più uno sponsor. Se ne saranno accorti anche i più distratti vedendo la divisa nerazzurra intonsa nelle ultime gare. Dopo i mancati pagamenti da parte di Digitalbits, il club ha deciso di togliere il logo e il nome dell’azienda dalle maglie ma non ha ancora scelto se riempire o meno– per questo finale di stagione – il vuoto lasciato sul petto.



IPOTESI - Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono tre le opzioni che la società sta studiando. La prima porta a Inter Campus, l’ong creata da Massimo Moratti nel 1997 e presente in tutto il mondo, una scelta logica e immediata che permetterebbe di diffondere globalmente un progetto che ha già ottenuto riconoscimenti al più alto livello internazionale.



ALTERNATIVE - La seconda aprirebbe alla possibilità di collocare una sigla o un logo in grado di rimandare all’insieme delle attività sociali e benefiche sostenute dal club. La terza e ultima consiste invece nello sviluppo di uno slogan legato alla campagna “I M Inter”, lanciata due anni fa. Il tempo stringe, in viale della Liberazione è tempo di fare una scelta.