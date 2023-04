Il club giallorosso ha confermato ieri che rimuoverà lo sponsor di magliadalle proprie divise e riproporrà la maglia iconica con su scritto SPQR fino al termine della stagione poiché, proprio come già successo ai nerazzurri, il main sponsor è insolvente nei pagamenti.come riporta Sky giàFino ad oggi la società milanese aveva scelto di rimuovere il marchio ovunque tranne che sulle maglie per evitare di "bruciare" gli stock di divise già in magazzino.Poi anche i nerazzurri proveranno la mossa interna fino a fine stagione, ovvero promuovere sulla maglia le iniziative benefiche del club come la lotta al razzismo o il progetto Inter Campus., riservandosi azioni legali per il recupero del credito dovuto. Un credito che supera abbondantemente la doppia cifra milionaria: "(tre rate da 8 con scadenze a giugno e ottobre 2022, febbraio 2023). Comprendiamo che la crisi nel settore delle criptovalute ha influito in modo significativo sulla capacità del cliente di adempiere ai propri obblighi.delle cifre che, finora, il club contesta a Digitalbits. Il primo anno, l'unico saldato quasi in toto dallo sponsor, prevedeva 5 milioni di euro più bonus per comparire sulle maniche delle divise (manca circa 1,5 milioni per la vittoria in Coppa Italia e per il piazzamento finale). Poi le cifre esplodevano per un totale di 85 milioni di euro in tre anni (a salire) e più bonus legati a piazzamenti in campionato, qualificazioni europee, superamento dei turno in europa e vittorie di trofei.(tralasciando eventuali bonus che potrebbero maturare per Coppa Italia ed eventuale finale di Champions)(cifre da rivedere al rialzo per i risultati delle prossime stagioni).