Sul mercato il Toro lavora per regalare a Juric alcuni giocatori per il reparto di centrocampo e per la batteria dei trequartisti. Rimane attivo il filo diretto con l’Inter per il giovane centrocampista Casadei (classe 2003), pista ancora attuale e calda. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sulla trequarti potrebbero esserci novità per Laurienté del Lorient e per il ritorno di Praet del Leicester.