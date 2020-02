Cambiamenti in vista in casa Inter. Non di formazione, non in panchina, ma sulle maglie. Sì, perché come scrive il Corriere dello Sport, i vertici nerazzurri sono pronti a cambiare lo sponsor sulle magliette indossate da Lukaku e compagni: via Pirelli, dentro un nuovo partner. Dall’estate 2021, quando terminerà l’accordo con il marchio italiano, ci sarà quindi un nuovo sponsor: trattative calde, con il gruppo Evergrande che si è già fatto avanti con la famiglia Zhang, ma attenzione anche a brand americani. Un’Inter che cambia per guardare al futuro.