L'Inter non intende darsi giustificazioni per la sconfitta maturata all'Olimpico, è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Non è con gli episodi che si spiega una sconfitta: né Simone Inzaghi né la società hanno trascorso le ore successive al k.o. dell’Olimpico ripensando al gol del 2-1, a Dimarco a terra, a una squadra (o parte di essa) che pensava al pallone da buttare fuori. Segnale di maturità, gli alibi pagano nel breve ma alla lunga diventano ragionamenti da perdenti. Ad Appiano ieri l’allenatore non ha affrontato l’argomento sconfitta con la squadra”.