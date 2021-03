Piccolo problema fisico per Aleksandr Kolarov. Il difensore dell'Inter, secondo quanto riferito da Sky Sport oggi non si è allenato in gruppo e ha svolto una seduta personalizzata a causa di un affaticamento muscolare. Anche domani dovrebbe lavorare a parte e si dovrà capire se sarà a disposizione per la sfida contro il Torino in programma domenica alle 15.