Un'Inter letteralmente scatenata sul mercato e pronta a lanciare la sfida alla Juventus per la conquista dello scudetto. Luciano Spalletti aveva messo fretta nelle ultime ore alla società per stringere per quei due obiettivi prioritari per rendere ancora più completa la rosa nerazzurra, un terzino destro e un nuovo centrocampista, e il tecnico di Certaldo può ritenere di essere stato soddisfatto. Con l'affare Vrsaljko definito nella giornata di ieri con l'Atletico Madrid, il club nerazzurro si sta avvicinando sensibilmente anche ad Arturo Vidal, pronto a lasciare il Bayern Monaco nelle prossime ore.



LA FORMULA - Il presidente dei tedeschi Rummenigge ha dato il via libera al calciatore cileno ex Juventus e avrebbe mandato segnali molto confortanti all'Inter circa la formula e i costi dell'operazione. Anche in questo caso, si tratta di un prestito oneroso con riscatto per una somma ancora da definire; il Bayern, che dovrebbe comunque prolungare di un anno il contratto in scadenza del giocatore in scadenza nel 2019 per favorire l'operazione, parte da una valutazione complessiva di 30 milioni di euro, mentre l'Inter non vuole spingersi oltre i 20. Con un anno di ritardo, dopo Nainngolan Spalletti è pronto ad accogliere il rinforzo che, assieme al cagliaritano Barella, completerebbe un reparto dal quale uscirebbe poi uno tra Gagliardini e Vecino.