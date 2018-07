Intervenuto a El Mercurio, l’ex centrocampista dell’Inter, Ze Elias, esprime la propria opinione in merito ad Arturo Vidal, centrocampista cileno nei radar della società nerazzurra.



“Se stanno cercando Vidal è perché hanno in mente di vincere dei titoli, il cileno ha già giocato nella Juve e non avrà bisogno di adattarsi al calcio italiano. Oltre ad essere tecnicamente molto forte, Vidal ha qualcosa in più: possiede grinta e cuore che in un top club come l’Inter sono due ingredienti importanti. Somiglia molto a Simeone nel suo tipo di gioco, instancabile e talentuoso, il “Cholo” ci incoraggiava e ci motivava”.