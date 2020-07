Danilo D'Ambrosio, ieri, ha aperto le marcature nella vittoria dell'Inter sul Napoli. Vincenzo Pisacane, agente del giocatore, oggi parla a FcInterNews del difensore nerazzurro: "Era molto contento. Ha segnato un bel gol, contro una grande squadra. Normale fosse particolarmente felice. Il rinnovo? Non ci saranno problemi sul contratto. A fine stagione ci siederemo a tavola e troveremo l’accordo. L’Inter per Danilo è una famiglia. Lui ci tiene tantissimo. E lo stesso credo valga anche per la parte nerazzurra".



LE RICHIESTE - "​Noi abbiamo sempre rispedito al mittente ogni offerta che ci è arrivata. E l’Inter ha fatto lo stesso. Siamo soddisfatti e speriamo quindi di proseguire così per molti altri anni ancora".