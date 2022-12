Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, il primo laureatosi Campione del Mondo con l'Argentina e il secondo autore di un Mondiale super con il Marocco ha parlato del futuro dei due assistiti con l'Inter come minimo comune denominatore. A Cm.it l'agente ha infatti parlato sia del mercato che potrebbe riguardare El Toro, sia della possibilità di rivedere in nerazzurro l'esterno del PSG che non ha mai nascosto l'amore per la sua ex squadra.



MERCATO PER LAUTARO - "E’ molto legato all’Inter, per me è molto importante dire al popolo nerazzurro che un po’ del Mondiale argentino è anche suo che ha dato tanta fiducia, tanto amore al calciatore. Lautaro è un calciatore incredibile con una mentalità formidabile, con Lukaku ha fatto un calcio meraviglioso e con Dzeko, che è un grandissimo, anche. L’importante per Lautaro è che l’Inter vinca, non possiamo parlare di tante cose che succedono all’interno".



HAKIMI TORNA? - "Sono molto felice per Hakimi, ha fatto un Mondiale incredibile. Hakimi-Inter? Non lo so... Ausilio ha fatto tante operazioni intelligenti quando siamo approdati in nerazzurro. Per il futuro non saprei, Hakimi ha tre anni e mezzo di contratto con il PSG che ha l’obiettivo di vincere la Champions League e il campionato, credo che adesso Hakimi giocherà sicuro. Per il futuro il calcio è molto dinamico, ma adesso è felice in Francia".