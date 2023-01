Confronto nella sede dell'Inter tra la dirigenza nerazzurra ed il procuratore dell'attaccante Lautaro Martinez. Al termine dell'incontro, Alejandro Camano - agente del campione del Mondo - ha rilasciato alcune dichiarazioni: "È stata soltanto una visita di cortesia. Non sono soltanto il procuratore di Lautaro, ho diversi ragazzi e sono venuto qui per parlare di calcio. Non faccio nomi, Ausilio conosce bene il mercato e fa le sue valutazioni”.



E su Lautaro: “No, nessuna. Lui sta bene all’Inter ed è contento per la Supercoppa. Ovviamente dispiaciuto per la partita di ieri”.