Emiliano Viviano all'Inter? Silvano Martina, agente di Daniele Padelli, vice di Handanovic in nerazzurro, parla della possibilità dell'arrivo dell'ex Sampdoria e Spal: "Viviano? In realtà non credo che arriverà. Sentendo Marotta e non credo arriverà… La Lazio? Ero al telefono proprio con Padelli. Era motivato, era sereno. Mi ha detto che spera in un pizzico di fortuna, perchè contro la Lazio servirà anche quella…" le sue parole a cittaceleste.it.