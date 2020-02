Silvano Martina, agente del portiere dell'Inter Daniele Padelli, ha parlato a FC Internews del presente del suo assistito: "Ieri Daniele ha fatto molto bene, ma sinceramente me l'aspettavo, non sono sorpreso. Sappiamo la fiducia e la stima di un grande allenatore come Antonio Conte nei suoi confronti. Padelli è stato bravo a farsi trovare pronto, perché quando giochi poco non è mai facile e c'è sempre il rischio di sbagliare".



Uno stadio speciale, quello di Udine, per Daniele...

"Ci ha giocato e fatto molto bene quando indossava la maglia dell'Udinese. D'altronde Padelli, forse qualcuno lo dimentica, ma non viene mica dall'Interregionale. Parliamo di un portiere che ha fatto più di 150 partite in Serie A. Insomma, l'esperienza e il valore non gli manca...".



A gennaio sembrava dovesse tornare Radu, invece Conte ha stoppato tutto per dare fiducia a Daniele.

"Daniele all'Inter è molto felice, è interista e ci tiene davvero molto ai colori nerazzurri. Davanti ha un campione come Handanovic ed è difficile avere spazio, ma ogni volta che è sceso in campo ha risposto presente con ottime prestazioni. Inoltre all'interno del gruppo si fa sempre apprezzare, parliamo di un ragazzo perbene e un ottimo professionista".



Non pesa a volte il fatto di non giocare quasi mai?

"Quando abbiamo scelto l'Inter, Daniele veniva da annate importanti da titolare al Toro. L'Inter per lui però era qualcosa di speciale e ci teneva molto a giocarci ed è contento della scelta fatta".



Cosa ha detto Padelli dopo la partita di ieri?

"Gli ho mandato un messaggio di complimenti, dicendo a Daniele che era stato davvero molto bravo. Non era facile giocare tranquillo, c'erano tante pressioni e aspettative, ma lui ha risposto nel migliore dei modi".