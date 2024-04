Inter agli arabi, nuovi dettagli: la 'due diligence' di uno studio legale e la freddezza della famiglia reale saudita

l’indiscrezione rilanciata stamattina da Corriere della Sera e Repubblica e confermata da Il Sole 24 Ore sui- che tramite il fondo PIF ha investito in Inghilterra con l’acquisizione del Newcastle - ma checontatti portati avanti nelle scorse settimane, grazie all’intermediazione di Goldman Sachs e, secondo quanto ricostruito da Repubblica, dama uffici in giro per il mondo, Italia compresa.- La novità ulteriore riportata da Repubblica è cheGli investitori sauditi che hanno avviato questo sondaggio, che appare come il preludio ad una vera e propria due diligence, vogliono comprendere fino in fondo lo stato finanziario del club nerazzurro prima di decidere se procedere ai passi successivi. Da quanto è dato sapere,, ma in queste ultime settimane è al lavoro soprattutto per sbrigare la delicata partita sul prestito in scadenza al prossimo 20 maggio da parte di Oaktree.- Se il gruppo Suning hanno ancora qualche possibilità di non perdere il controllo sull’Inter e l’opportunità di guadagnare su un’eventuale cessione - la acquisirono da Thohir per una cifra compresa tra i 600 e i 700 milioni di euro, debiti compresi - lo devono alla buona riuscita della(salito a 380 con gli interessi) a tassi ancora più elevati di quelli attualiPrendere tempo consentirebbe a Zhang di condurre in prima persona, e senza particolare fretta, il futuro societario. Diversamente, in caso di mancato accordo, dal prossimo 20 maggio il fondo statunitense andrebbe ad escutere come pegno il 99,6% delle azioni del club nerazzurro, ma si vedrebbe costretta al tempo stesso a corrispondere la differenza fra il valore di mercato dell’Inter e quello del debito.considerando i 750 di impegni finanziari assunti sino ad oggi da sottrarre al prezzo di vendita, detraendo i 380 che spettano ad Oaktree e i 125 che Suning andrebbe a recuperare dalla controllante lussemburghese Gran Tower.- Un incastro piuttosto complicato, comemanifestato con l’acquisto di una squadra di grande blasone nel campionato più importante al mondo, il Newcastle e la Premier League, e gli investimenti in ben quattro formazioni della Saudi Pro League - l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in primis ma anche l’Al-Hilal, l’Al-Ittihad e l’Al-Ahli -di varia provenienza - guardando pure in Europa e negli Stati Uniti - per raccogliere le risorse economiche necessarie, senza poter contare sul supporto di banche o affini.