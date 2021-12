Il quadro degliè quasi delineato. I risultati del martedì definiscono alcune delle situazioni rimaste in bilico, a partire dal girone B: ilnon ha centrato l'impresa, sconfitto in casa dal Liverpool ha detto anzi addio all'Europa per questa stagione, con l'che fa festa in Portogallo e riesce a strappare il pass per il prossimo turno. Parziale delusione anche per l', sconfitta a Madrid e condannata al secondo posto, che all'urna di Nyon può già riservare parecchie insidie.- Tolto il Real di Ancelotti, già affrontato nel girone, sono già tre le corazzate che i nerazzurri possono pescare: ildi Klopp appunto, a punteggio pieno nella fase a gironi; ildi Guardiola; ilschiacciasassi del bomber Lewandowski, già certo del primo posto prima ancora dell'ultima giornata con il Barcellona. Da non sottovalutare poi ildi Cristiano Ronaldo e l'rivelazione della fase a gironi: 18 punti su 18, trascinato da(10 gol nella fase a gironi). E le sfide di mercoledì potrebbero 'regalare' a Inzaghi un'altra avversaria temibile: il, che si gioca il primo posto con la Juventus a distanza. La rivale più abbordabile potrebbe arrivare dal gruppo G, dove tutte e quattro le squadre () possono arrivare prime o seconde in base ai risultati dell'ultima giornata. Per l'Inter, poi un'altra grana da considerare:, che toglierà il centrocampista sicuramente per l'andata ma forse, in base alle decisioni del giudice sportivo, anche per la sfida di ritorno. Brividi per i nerazzurri insomma, ma non andrebbe meglio alla Juve di Allegri in caso di seconda piazza (deve fare un risultato migliore del Chelsea per arrivare prima) o all'Atalanta in caso di successo sul Villarreal: per i bianconeri sarebbe escluso il Chelsea, per l'Atalanta lo United. Arrivando prima, invece, la Juventus potrebbe pescare al momento una tra, più le incerte dell'ultima giornata:- Il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi andrà in scena lunedì 13 dicembre (ore 12) a Nyon, nella sede della Uefa. Le squadre teste di serie (qualificate come prime) giocheranno il ritorno in casa. Secondo i criteri, agli ottavi non si possono incontrare squadre della stessa nazione o dello stesso girone. L'andata degli ottavi si giocherà tra il 15 e il 22 febbraio, ritorno tra l'8 e il 16 marzo. Eliminata la regola del gol in trasferta che può valere doppio, le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta andranno ai tempi supplementari e in caso di ulteriore pareggio si andrà ai calci di rigore.AjaxBayern MonacoManchester CityLiverpoolManchester UnitedReal MadridParis Saint-GermainSportingInterAtletico MadridBarcellona/Benfica 2° (Bayern-Barcellona, Benfica-Dinamo Kiev)Villarreal/Atalanta 2° (Atalanta-Villarreal)Lille/Salisburgo/Siviglia/Wolfsburg (Salisburgo-Siviglia, Wolfsburg-Lille)Chelsea/Juventus 1°/2° (Zenit-Chelsea, Juventus-Malmoe)