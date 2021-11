Un risultato sportivo importante, che volta pagina grazie al lavoro di Simone Inzaghi dopo le brucianti eliminazioni degli anni scorsi con Conte e Spalletti che sprecarono entrambi chance dorate all'ultima giornata.e che potranno ancora crescere in base non solo al proprio piazzamento finale, ma anche al risultato delle altre italiane in corsa.Con la qualificazione ai gironi di Champions Leaguelegato ai piazzamenti del passato e alla posizione di classifica raggiunta in campionato. Il passaggio agli ottavi di finale garantirà la crescita di queste cifre diNon va dimenticato che anche i risultati sportivi portano guadagni e,di altri 2,8 milioni in caso di vittoriaall'ultima giornata oppure di 1 altro milione in caso di pareggio. Quindi ad oggi il totale già certo sale a 50,54 milioni di euro.Infine andrà sommata la quota definitiva del market pool che è legata ai contratti pubblicitari e agli incassi commerciali della Uefa dall'inter Champions League e ridistribuiti ai paesi partecipanti e suddivisi per le squadre che hanno preso parte alla competizione.ma tiene conto sia del percorso sportivo (una squadra eliminata ai gironi percepirà meno di una che passa agli ottavi) sia in parte minore del ranking storico.ma la certezza del passaggio del turno aumenterà sicuramente questa cifra. Inoltre se Milan e Atalanta non dovessero qualificarsi la cifra salirà ulteriormente.