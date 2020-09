L’Inter ha deciso: Lucien Agoumé partirà per giocare con continuità in questa stagione. Il centrocampista classe 2002, che nella scorsa stagione ha totalizzato tre presenze in Serie A con Antonio Conte alla guida dei nerazzurri, lascerà la squadra, ma solo in prestito. L’Inter crede nelle qualità del giocatore e vuole che giochi da protagonista. Ci aveva pensato il Sassuolo, ora c’è lo Spezia in pole position in Italia. Ma occhio, perché Agoumé ha richieste anche dalla Bundesliga. Tutti i dettagli nel nostro focus video: