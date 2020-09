. Lo fanno nella maniera più brusca, un colpo di scena improvviso perché nonostante un finale di stagione che ha visto in netta ripresa l'uruguaiano dopo i primi mesi difficili a Milano, l'ex Atlético Madrid è destinato ai saluti., quando in particolaredopo aver scelto di restare ha seguito una linea chiara con Marotta, Ausilio e tutti gli altri componenti del club. L'allenatore è stato netto:perché l'Inter avrebbe contato su altri difensori.- Così è nata l'apertura totale dell'Inter alle chiamate delnei giorni scorsi, l'idea Francia con un club che gioca la Champions League ha spalancato la strada nerazzurra. Poi si è seriamente mosso ilcol presidente Giulini che sta studiando numeri e costi dell'operazione (Godin guadagna 5 milioni e 800mila euro netti...) per stringere, un colpo da sogno inimmaginabile fino a dodici mesi fa. Ma cosa è successo davvero con Conte? Nessun problema professionale o di rispetto, anzi. L'allenatore stima il professionista e il leader Godin, non a caso gli ha dato spazio; ma. Così nasce una rottura che presto diventerà cessione, a meno di... ulteriori colpi di scena, oggi tutt'altro che previsti.