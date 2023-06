, sfumature diverse e il passare del tempo non sta facendo che renderle sempre più evidenti. L’atteggiamento del croato sui social – dai passaggi d’amore per l’Inter alle risposte ai propri compagni di squadra, Barella in primis – non corrisponde alla realtà dei fatti alla quale la società nerazzurra l’ha messo di fronte.(Frattesi su tutti). La storia d’amore, rinnovata solo nel marzo del scorso anno, è destinata a terminare: complice anche la necessità di far crescere Asllani e il fiorire di Calhanoglu come play in mezzo al campo. Valutazioni tecnico-tattiche a parte,– e molto probabilmente sarà –: in attesa di una squadra in particolare – leggasi Barcellona – la pista saudita sta cercando, in ogni modo, di convincere il croato ad accettare il corteggiamento e volare in Arabia.. La proposta, d’altronde, era più che allettante: 20 milioni di euro netti a stagione per 3 anni, per un totale di 60 milioni nelle casse di Brozovic. Una cifra monstre per il croato, niente di più classico e normale per una società della Saudi Pro League.Ragionevole, date le infinità possibilità del fondo PIF, comprendere i margini della trattativa. Altrettanto ragionevole provare a strappare l’accordo più vantaggioso possibile prima di accettare un trasferimento nel nuovo El Dorado del calcio mondiale. In ultimo, c’è un pensiero di fondo non indifferente:. Ancora 30enne, ancora in splendida forma, il croato non vuole chiudere la porta a un possibile rientro nel calcio che conta.– o meglio, se proprio deve esserlo, meglio guadagnarci il più possibile –L'Al-Nassr, la cui delegazione è rimasta in Europa per trattare con l'entourage di Brozovic, sta provando ad accontentare le richieste del croato e sbaragliare la concorrenza.Una grande voglia di misurarsi ancora con il calcio internazionale. La necessità di sentirsi ancora importante in un’altra parentesi di livello assoluto.– il minimo per far sedere l’Inter al tavolo delle trattative –Ma cosa manca ai catalani per tentare l’affondo al croato e liberare i nerazzurri sul mercato in entrata? In realtà, la motivazione è semplice: salary cap.– motivo per il quale Gundogan non è ancora stato presentato come acquisto ufficiale, nonostante un assodato accordo -. Inoltre, tra poco più di 24 ore,: dai 20 di Umtiti ai 10.8 di Dest, passando per i 16 di Lenglet (a un passo dal ritorno al Tottenham), i 4.5 di Nico Gonzalez, i 2.7 di Collado e gli 1.6 di Gustavo Maia. Una cifra non indifferente che peserà sul bilancio dei campioni di Spagna in carica e che porta il presidente Joan Laporta a rivedere i piani di mercato in entrata, compreso Brozovic, destinato, nei pensieri di Xavi, a prendere l’eredità lasciata in essere da Busquets.Dagli interessamenti per Ferran Torres e Ansu Fati (che non dovranno però generare alcun tipo di minusvalenza) sino alla mano tesa proprio dall’Arabia Saudita, pronta – grazie all’Al Ahly – a offrire 20 milioni all’anno per Franck Kessié.– anche se l’ivoriano preferirebbe continuare a giocarsi le sue carte in Catalogna o proseguire la sua carriera in Europa, Bundesliga o Premier League che sia –, finalmente libera di agire sul mercato. In caso contrario, i catalani hanno puntato il mirino su Oriol Romeu, mediano del Girona che già conosce il mondo blaugrana, essendo cresciuto nella loro cantera. Tutto, in un modo o nell’altro, passa dal magico mondo arabo:(così da definire l’affare Frattesi col Sassuolo, sulla base di 35 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri),Un'attesa che non sarà però eterna: i blaugrana sono chiamati a lanciare un segnale definitivo, altrimenti i sauditi accontenteranno il croato e il classe '92 si lascerà convincere dalla pioggia di milioni araba, volente o nolente.