Al Tardini splende la luce di Alexis Sanchez, che da quando è all’Inter non era mai stato così in forma. Tre gol nelle ultime due partite testimoniano che Antonio Conte non sbagliava nell’analizzare il suo speciale momento, perché se il terzo gol messo a segno contro il Genoa è stato irrilevante, i due rifilati al Parma lanciano l’Inter verso qualcosa di grande.Invece tutto è finito prima ancora che potesse cominciare e Sanchez dimostra di aver sposato a pieno la filosofia di Conte, la stessa dei suoi compagni, segno evidente che ad Appiano le teste siano ben connesse tra loro.Finora Sanchez aveva messo a segno due gol in tutto il campionato, nelle ultime due partite ne ha siglati tre.Sanchez ne è l’esempio calzante, dopo qualche settimana di sbandamento ha saputo ritrovarsi. L’Inter e Conte se lo coccolano, consapevoli che se sta bene sarà determinante per il campionato. A proposito, l’ultimo cileno a segnare una doppietta con la maglia dell’Inter è stato Ivan Zamorano, uno parecchio amato dai tifosi nerazzurri. Ironia della sorte, la vittima di proprio il Parma.