Fatta la legge trovato l’inganno. Un modo di dire vecchio come il mondo, ma sempre attuale, anche nel calcio. Anzi, soprattutto nel calcio. Dalla Germania sono arrivati a Milano 14 mila tifosi dell’Eintracht muniti di biglietto per assistere alla sfida di questa sera contro l’Inter, che non è tra le più semplici in quanto alla gestione della sicurezza urbana. Già a Roma, quando i tedeschi erano 9 mila, c’erano stati scontri tra tifosi laziali e quelli di Francoforte (le curve hanno opposte vedute politiche). A Milano potrebbe accadere altrettanto, dato che ai tedeschi si sono uniti i gemellati tifosi dell’Atalanta, mentre insieme agli interisti ci saranno tifosi di Lazio e West Ham.



Per questo motivo la questura ha ordinato misure cautelative, tra queste il divieto di vendere alcolici dalle 12 in poi. Un diktat che come vedrete dalle nostre foto, i tifosi tedeschi hanno saputo raggirare senza alcun tipo di difficoltà. Abbiamo chiesto informazioni e la risposta che abbiamo ottenuto alla nostra domanda è stata disarmante quanto scontata: “Come fanno ad avere alcolici a disposizione alle 14 del pomeriggio e la vendita era consentita solo fino alle 12? Sono entrati nei supermercati questa mattina e hanno riempito i loro zaini”. Per onor di cronaca è giusto specificare come in Piazza del Duomo tutto sia proceduto finora al meglio, senza alcuno scontro. Ci auguriamo che la stessa atmosfera farà da cornice al match anche nelle ore più calde, all’ingresso e all’uscita dallo stadio Meazza.