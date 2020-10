Inter e Torino potrebbero mettere in piedi uno scambio che gioverebbe a entrambe. Questo è quanto scrive TuttoSport, che spiega come le due società sarebbero disposte a parlare del futuro di Vecino e Izzo. I due calciatori sono ai margini di Inter e Torino ma corrono il rischio di svalutarsi e per questo motivo uno scambio di prestiti appare, ad oggi, la soluzione migliore per tutti. Con l'eventuale arrivederci a giugno, quando Inter e Torino, scambiandosi definitivamente i calciatori, potrebbero mettere a segno un'alta plusvalenza.