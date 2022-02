L'Inter è al lavoro per mettere Alessandro Bastoni a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima partita di campionato contro il Sassuolo. Oggi alle ore 13 la Corte Sportiva d'Appello della Figc discuterà del ricorso presentato dal club nerazzurro per accorciare da due a una giornata la squalifica del difensore classe 1999.



Dopo le proteste contro gli arbitri alla fine del derby perso contro il Milan ("Avete fatto schifo"), Bastoni ha saltato la trasferta di sabato scorso a Napoli. In caso di accoglimento del ricorso, l'ex Atalanta e Parma giocherebbe titolare domenica a San Siro. In ogni caso Inzaghi medita di concedere un turno di riposo a De Vrij: Skriniar è l'unico sicuro di partire dall'inizio nella difesa a tre. Se dovesse essere confermata la squalifica di Bastoni, giocherebbero in due tra D'Ambrosio, Ranocchia e Dimarco.



QUI SASSUOLO - Dall'altra parte Dionisi recupera Scamacca e Raspadori (assenti per squalifica nell'ultima gara di Serie A pareggiata con la Roma), pronti a riformare il tridente d'attacco con Berardi. Ballottaggio tra Ayhan e Ruan per affiancare Chiriches al centro della difesa al posto dello squalificato Ferrari.