L’Inter e Brozovic hanno compiuto un altro passo verso il tanto atteso rinnovo. La dirigenza nerazzurra e l’entourage del calciatore, si sono incontrati prima del match di Champions contro il Liverpool e hanno portato avanti quei discorsi che proseguono ormai da tempo. Non siamo ancora al momento delle firme, sarà necessario prima sistemare gli ultimi dettagli, ma il traguardo sembra più che mai vicino, anche se la trattativa è stata talmente lunga che in viale della Liberazione non vogliono parlare di affare finche il tutto non sarà nero su bianco.



TRATTATIVE SULLE COMMISSIONI - C’è l’accordo economico sugli emolumenti che l’Inter verserà al calciatore, tanto che per adesso non saranno necessari ulteriori incontri tra l’Inter e l’entourage di Brozovic. Quello che invece sta andando avanti è il lavoro tra gli avvocati, che devono sistemare gli ultimi cavilli burocratici in merito alle commissioni. In viale della Liberazione traspare il solito ottimismo, sono attese novità nei prossimi giorni.