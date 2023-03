Edin Dzeko preoccupa l'Inter. Ieri sera il centravanti, 37 anni ex Roma, è rimasto in panchina per tutta la partita vinta 3-0 (con doppietta del milanista Krunic) dalla sua Bosnia contro l'Islanda nella prima giornata di qualificazione a Euro 2024. Il ct Faruk Hadzibegic ha spiegato: "Si è infortunato alla schiena nell'ultimo allenamento prima della gara, quindi era indisponibile. Speriamo di recuperarlo per il prossimo incontro di domenica sera in Slovacchia".



GLI ALTRI - Slovacchia che sempre ieri ha pareggiato 0-0 in casa con Lussemburgo senza un altro calciatore nerazzurro: il difensore Milan Skriniar, già tornato a Milano dove sta proseguendo le terapie per curarsi la schiena.

Lautaro Martinez ha giocato il secondo tempo nell'amichevole vinta 2-0 dall'Argentina contro Panama a Buenos Aires, stasera il Belgio di Romelu Lukaku è impegnato in Svezia.

Intanto ad Appiano Gentile sono al lavoro gli infortunati Bastoni, Dimarco e Gosens, tutti recuperabili per la ripresa del campionato in calendario sabato 1° aprile alle ore 18 con la Fiorentina a San Siro. Inzaghi conta di avere a disposizione pure Barella, che ha lasciato il ritiro dell'Italia dopo la sconfitta di ieri sera a Napoli.