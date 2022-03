Punto dall'infermeria in casa Inter, in vista del posticipo di domenica sera, alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Ivan Juric. Dopo i piccoli infortuni di Liverpol, in giornata terapie per Stefan De Vrij e lavoro personalizzato sul campo per Marcelo Brozovic.



BROZOVIC CE LA FA PER IL TORINO - L'unico indisponibile per il posticipo domenicale sarà il difensore l'olandese, che potrebbe saltare anche la Fiorentina e tornare dopo la sosta per la Juve, mentre gli altri stanno bene. Il centrocampista croato, affaticato al polpaccio destro. stamattina ha svolto una seduta a parte, ma nella rifinitura di domani pomeriggio dovrebbe riaggregarsi ai compagni e partite regolarmente per il Piemonte.